Åtte kjørte for fort i Stjørdal

Råkjørte på E6 to ganger på samme dag - krever å få beholde førerkortet

Her lærer trønderske HV-soldater å redde liv

Politiet tar alvorsprat etter to gressbranner

Enebolig i Lebergsvegen solgt for 50 000 kroner

Enebolig i Melkvegen solgt for 1,2 millioner kroner

Saken oppdateres.

Etter å ha stått i drøyt to timer, hadde åtte trafikanter fått forenklede forelegg.

Den høyeste hastigheten UP målte under kontrollen, var 75 km/t i 60-sonen. Det ga føreren et forelegg på 3800 kroner.

Politibetjent Per Olav Norberg opplyser i en epost at tre politipatruljer deltok i kontrollen.

- Vi skulle gjerne sett at det var færre forelegg, men er veldig fornøyde med at det ikke var noen grove overtredelser og førerkortbeslag, skriver han.

LES OGSÅ: På disse veiene vil UP følge påsketrafikken ekstra tett