Bil mistet hjul - endte med ulykke

Saken oppdateres.

Politiet varslet om trafikkuykken ved Orkanger klokka 15.09.

- Påkjørsel bakfra mellom Fannrem og Orkanger, skrev de på Twitter.

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt opplyser i 16-tiden at totalt fire biler var involvert.

- Den første bilen mistet et hjul. Bil nummer to og tre unngikk hjulet, mens bil nummer fire kjørte inn i bil nummer tre som igjen ble dyttet inn i bil nummer to, beskriver Hollingen, og legger til at ingen ble skadd i forbindelse med ulykken.

Klokken 16.00 jobbet politiet fortsatt på stedet.

- Det blir opprettet sak, sier Hollingen.

Fylkesveien var i en periode stengt som følge av ulykken.