Politiet tar alvorsprat etter to gressbranner

Saken oppdateres.

Politiet snakker med de ansvarlige etter at det ble meldt inn gressbrann ved Frøset i Steinkjer tirsdag ettermiddag. Det viste seg at det var tang i fjæra som var påtent. Det medførte røyk, men lite ild. Det er ingen fare for spredning.

Like før gressbrannen i Steinkjer kom inn, ble det også meldt at nødetatene rykket ut til melding om gressbrann i Namdal. Politiet skriver at de har opprettet dialog med den ansvarlige for kvistbrenningen. Gressbrannen er slukket. Saken blir fulgt opp.