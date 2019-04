Saken oppdateres.

Det er foreløpig ukjent omfang på gressbrannen i Steinkjer, melder politiet på Twitter klokka 12.30.

Brannvesen og politi er i aktuelt område og brannen er foreløpig ikke lokalisert.

Like før gressbrannen i Steinkjer kom inn, ble det også meldt at nødetatene rykket ut til melding om gressbrann i Namdal. Der melder politiet at de er framme på stedet og at brannen er slukket.