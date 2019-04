Har du tatt et påskebilde? Send inn til adressa.no

Saken oppdateres.

To personer er sendt til Sykehuset Levanger for en helsesjekk. De satt i bilen som ble påkjørt av et tog på en usikret planovergang ved Ronglan i Levanger onsdag ettermiddag. Politiet meldte om påkjørselen på Twitter klokka 15.27.

Det er store skader i fronten på bilen.

- Kunne blitt alvorlig

Innsatsleder fra politiet, Rune Reinsborg forteller at påkjørselen har skjedd rundt 400 meter nord for Ronglan stasjon. Persontoget bilen kolliderte med kjørte i retning sør.

- Det var to vognsett med cirka 40 passasjerer, sier Reinsborg. På Twitter skriver operasjonssentralen til politiet i Trøndelag at personene i toget er sjekket av helsevesenet på stedet, og at det ikke er personskade.

Årsaken til ulykken vet ikke innsatsleder Reinsborg, men han er klar på én ting:

- Det er ikke tvil om at det var veldig små marginer for at dette kunne blitt en veldig alvorlig ulykke.

Bra siktavstand

- Hva kan du si om stedet?

- Det er bestandig en risiko ved usikrede planoverganger, men det er godt skiltet på stedet med tanke på at man skal være aktsom med det man ser og hører, og jeg synes siktavstanden er rimelig bra, sier Reinsborg.

Åpnet for togtrafikk

Strekningen var en periode stengt for togtrafikk, og de reisende på toget ble sendt med buss og taxi sørover. Toget var på vei til Melhus.

Klokken 17.21 opplyser NSBs pressevakt Gina Scholz at togstrekningen er gjenåpnet.

- Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, sier hun.

Ifølge politiet på Twitter er 38 personer i toget sjekket ut av helsevesenet på stedet. Det er ingen personskade på noen av togpassasjerene.