To personer til sykehus etter at tog kjørte på bil

Saken oppdateres.

To personer er sendt til Sykehuset Levanger for en helsesjekk. De satt i bilen som ble påkjørt av et tog på en usikret planovergang ved Ronglan i Levanger onsdag ettermiddag. Politiet meldte om påkjørselen på Twitter klokka 15.27.

Det er store skader i fronten på bilen.

NSB melder at strekningen er stengt for togtrafikk. Passasjerer må regne med forsinkelser og innstillinger.

- Det er muligens to personer i bilen, og de blir av ambulansepersonell beskrevet som oppegående. Det virker som det etter forholdene har gått veldig bra, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge politiet på Twitter er 38 personer i toget sjekket ut av helsevesenet på stedet. Det er ingen personskade.