Sendte alt tilgjengelig mannskap til lyngbrann på Hitra

Saken oppdateres.

Klokken 16.57 fredag ettemiddag melder politiet at brannen er slukket.

Ifølge politiets operasjonsleder Kamilla Engen skal det være et område på om lag tre mål som er svidd av. Alt av tilgjengelig brannmannskap ble sendt til stedet.

Gård i nærheten

Det skal ligge en gård ikke så langt unna lyngbrannen, opplyser Joakim Andresen ved Midt-Norge 110-sentral.

- Det er ikke fare for gården. Brannvesenet har kontroll og går over i en etterslukkingsfase, sier Andresen klokken 17.05.

Lyngbrann

Nødetatene rykket ut etter å ha fått melding om røykutvikling på Hitra.

- Det er mest sannsynlig i terrenget. Det kan være en lyngbrann, sier operatør Frank Indergård ved Midt-Norge 110-sentral.

Meldingen kom til 110-sentralen klokka 15.42.

Politiet bekreftet like etterpå at det var snakk om en lyngbrann. Brannvesenet startet med slukkingen, og hadde forhåpninger om at det ville gå raskt siden det var vann på begge sider.