To kjøretøy involvert i ulykke

Saken oppdateres.

Like før klokken 16 meldte politiet på Twitter at to personbiler har kollidert i et kryss i Rennebu.

- Den ene bilen kom kjørende på fylkesvei 700, mens den andre skulle kjøre inn på fylkesveien. Da skjedde det et sammenstøt, sier politiets innsatsleder på stedet Marte Moe.

I bilene satt det kun førerene.

- Det er ikke snakk om personskade ifølge ambulansepersonell på stedet, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

Bilene var kjørbare etter kollisjonen, og det ble rekvirert bergingsbil til begge kjøretøyene.

Ulykken skjedde på fylkesvei 700 ved Stamnan i Rennebu. Politiet melder at det ikke er trafikale problemer på stedet.

- Det er for tidlig å si om det vil bli straffereaksjoner, men blir opprettet sak, sier innsatsleder Moe.