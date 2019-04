Utskrevet fra sykehuset etter togkrasj

To kjøretøy involvert i ulykke

Saken oppdateres.

I 15-tiden onsdag meldte politiet fra om at en varebil hadde blitt påkjørt av et tog ved en usikret planovergang ved Ronglan i Levanger.

Det viste seg at varebilen var en isbil, hvor det befant seg to personer. Begge jobbet i Isbilen. De ble sendt til helsesjekk ved sykehuset i Levanger.

- I fin form

- De er utskrevet fra sykehuset og er i fin form, sier Alben Bakalov, avdelingsleder i Stjørdal for Isbilen fredag ettermiddag.

- Det viktigste for oss er at våre to ansatte er berget og kom uskadd fra ulykken, legger han til.

- Veldig små marginer

Det var store skader på fronten av bilen etter kollisjonen.

- Det er ikke tvil om at det var veldig små marginer for at dette kunne blitt en veldig alvorlig ulykke, sa politiets innsatsleder Rune Reinsborg etter ulykken onsdag.

- Mistenkte er avhørt

Jourhavende jurist Ellen Moksnes Andresen ved Trøndelag politidistrikt opplyser at saken fremdeles er under etterforskning.

- Den mistenkte er avhørt. Han har gitt en forklaring på hva som har skjedd, men jeg ønsker ikke å kommentere hva han har sagt på nåværende tidspunkt, sier hun.

Ifølge Moksnes Andresen er det ikke skrevet ferdig en endelig anmeldelse. Etter ulykken ble førerkortet til sjåføren midlertidig beslaglagt av politiet.

- Han har ikke tatt stilling til det midlertidige førerkortbeslaget, sier juristen.

