Jordras ved E6

Vegtrafikksentralen har sendt ut mannskaper for å se på forholdene. Veibanen skal ikke være berørt, skriver politiet på Twitter.

Raset betegnes ifølge politet som svært lite og vil bli sett nærmere på først etter påsken av entreprenør som jobber på stedet.

