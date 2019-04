Går fra redaktørjobb i Fosna-Folket for å bli økonomijournalist i Adressa

Spillerne har et klart ansvar for å blø for klubben

I en pressemelding onsdag morgen skriver Adresseavisen at Alexander Killingberg blir ny journalist i mediehuset. Han kommer fra stillingen i som ansvarlig redaktør i Fosna- Folket der han ble ansatt i 2014.

Han har også tidligere jobbet i Adresseavisen som vikar i flere år. 1. oktober er han tilbake som nyhetsjournalist.

- Jeg ble redaktør etter kun fem års erfaring som journalist. Etter fem år som redaktør, føler jeg at tiden nå er inne for å utvikle meg videre som journalist, sier Killingberg i pressemeldingen.

- Ønsker å sette dagsorden

- Jeg startet i journalistyrket fordi jeg liker å fortelle historier, møte spennende personer og ikke minst lære noe nytt hver eneste dag. Jeg ønsker å sette viktige saker på dagsorden som uten journalistikken ikke ville fått den oppmerksomheten de fortjener. Da finnes det ikke så mange bedre redaksjoner å gjøre det i enn i Adresseavisen. Nå ser jeg frem til å utvikle både meg selv og avisas journalistikk videre, sier Killingberg.

Han sier årene som redaktør i Fosna-Folket har vært lærerike, utfordrende, spennende, krevende og givende.

- Jeg har hatt fem fantastiske år sammen med flotte og dyktige kolleger i Fosna-Folket. De fem årene har vært preget av store endringer fra et papirbasert produkt til en avis som tenker digitalt først. Personlig hadde jeg også et mål om å heve kvaliteten på det journalistiske innholdet. Det har derfor vært gledelig å vinne fire priser og én hederlig omtale for god journalistikk sammen med dyktige kolleger. Jeg vil takke de ansatte og ikke minst et svært kompetent og dedikert styre for fem flotte år, sier Killingberg.

- Drivende god nyhetsreporter

Sjefredaktør Kirsti Husby er svært godt fornøyd med ansettelsen. Hun beskriver Alexander Killingberg som en svært dyktig redaktør og journalist med et stort engasjement og drivkraft.

- Killingberg utmerket seg allerede da han var vikar hos oss for noen år siden og har de siste årene skapt svært gode resultater i Fosna- Folket. Han er en drivende god nyhetsreporter og samtidig digitalt framoverlent. Vi gleder oss veldig til å få han med på Adressa-laget, sier Husby.

Direktør for lokale mediehus i Polaris Media Midt-Norge, Henning Johansen, sier at arbeidet med å finne en ny ansvarlig redaktør i Fosna-Folket starter omgående.

- Alexander har gjort en fantastisk jobb for Fosna-Folket i de fem årene han har vært ansvarlig redaktør. Det er trist at han slutter, vi skulle gjerne beholdt ham i mange år til, sier Johansen.