Skogbrann i Ytre Snillfjord - brannvesenet på plass

Olga fra Colombia kom til Trondheim for å studere stillhet: -Stillhet har superkrefter

To personer funnet døde i Estenstadmarka

Trondheimsfamilien lager bluesfestival for 8000 besøkende. Maten lager de selv

Trondheimsfamilien lager bluesfestival for 8000 besøkende. Maten lager de selv

Saken oppdateres.

- Det brenner i et område langs sjøen på 150 meter, og sprer seg sakte men sikkert oppover i skogen, sier vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen klokken 18.50 onsdag.

Brannen har oppstått ved Selnes i Ytre Snillfjord. Lunde sier at mannskapene fra Kyrksæterøra har kommet til stedet, og at det ikke er like tørt som i Roan der en lyngbrann var ute av kontroll onsdag kveld.

- Vi begynner å få en del ressurser på plass, sier Lunde, som sier at årsaken til brannen foreløpig er ukjent.

- Men det har startet ved vannkanten, så det er ikke helt usannsynlig at det skyldes bålbrenning, sier han.

Klokken 19.21 skriver politiet på Twitter at brannmannskapet har meldt kontroll med tanke på spredning. De driver og slukker fra oversiden.