Studiestedene i Namsos og Verdal er foreslått lagt ned

Saken oppdateres.

I tillegg foreslår rektor Hanne Solheim at det forstsarr skal være studietilbud i Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal. Rektor vil avvikle aktiviteten i Nesna og Sandnessjøen. I forslaget heter det at Namsos og Stokmarknes kan være utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede.

Styret ved Nord universitet får forslaget på sitt bord neste uke.

- Dette er dramatisk og fullstendig uakseptabelt, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i en kommentar.

- Styret opptrer på ordre fra regjeringen og dette forslaget raserer studiemiljøet i Namsos, på Steinkjer og i Verdal. Stikk i strid med formålet da Høgskolen i Nord-Trøndelag ble etablert. Dette er villet politikk fra regjeringen, og det truer også i neste omgang sykehuset i Namsos, tverrfagligheten i Steinkjer knyttet til bio- og sirkulærøkonomi og undergraver samspillet med teatermiljøet i Verdal. Nord Universitet løsriver seg fra det samfunnet de er til for.

Bakgrunnen for at rektor Solheim kommer med disse forslagene, er målet om å utvikle et enda sterkere Nord universitet, heter det i en pressemelding fra universitetet. Arbeidet med forslag til ny struktur har pågått siden 2017. Forslaget presentert på alle studiestedene onsdag.

Forslaget innebærer følgende framtidige struktur:

To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer

Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger

Utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede, for eksempel i Namsos og Stokmarknes

Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

- Forslaget er en helhetlig løsning som vil gi faglig utvikling og vekst og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet. Vi må også sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen og skape et handlingsrom som gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.