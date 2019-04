- No blir det bil på kaill'n, ja!

Leserinnlegg: - Hvis dere vil at vi som ikke er russ skal få en dose respekt for dere, gjør følgende

Her anbefaler de at den nye Mathallen bygges

Her anbefaler de at den nye Mathallen bygges

Saken oppdateres.

Kvinnen fra Stjørdal lurte ifølge Norsk Tipping på om det var en tulletelefon da hun ble oppringt av dem fredag kveld.

- E det toill? var kvinnens første reaksjon.

Kan avlyse bankmøte

Kvinnen vant en million kroner og et reisegavekort på 100 000 kroner.

Pengene kom svært godt med - hun og mannen hadde nemlig møte i banken mandag, om å ta opp lån til ny bil.

- Og vi som skulle ta lån på mandan og kjøp ny bil! Æ blir jo heilt skjelven, sa kvinnen.

LES OGSÅ: Mann fra Namsos vant 2,8 millioner i Lotto: Herregud, jeg er helt skjelven nå

Møtet med banken kan nå trolig avlyses, og det drypper litt på familien også.

- Og så akkurat no

Resten av samtalen forløp slik, ifølge Norsk Tipping:

- Nei guri mæ! Nei no må æ ta mæ eitt glas vin, ja. At sånn ska skje, og så akkurat no. Vi skoill i banken på manda`n og lån pæng, men no trøng vi itj`det, nei.

- Nå blir det bil på kaill`n, ja! Ungan skal også få ferier litt tenker jeg, sa Stjørdalskvinnen som vant den nasjonale Eurojackpot-premien i uke 17. Kvinnen ønsker å være anonym.

LES OGSÅ: - Nå skal jeg bli gjeldfri og reise til Italia