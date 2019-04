Rykket ut til ulykke - bil med fronten ned i en grøft

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen via Twitter klokken 19.39 søndag. En bil hadde kjørt av veien på E6 ved Horg kirke i Melhus.

- Brannvesenet er på stedet nå. De melder at det var flere personer i bilen, og at alle er oppegående, sa operasjonsleder Solfrid Lægdheim klokken 19.45.

På det tidspunktet var politiet ennå ikke på stedet.

- Det ble meldt inn en bil med fronten ned i en grøft, sa Lægdheim.

Klokken 20.08 opplyser politiet at det var tre personer i bilen, men at ingen av dem ble skadd. Politiet skriver på Twitter at trafikken flyter godt forbi ulykkesstedet.

- Bilen står godt nede i grøfta mellom kjørebane og sykkelvei, opplyser politiet.