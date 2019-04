Skiløpere måtte hentes av redningshelikopter

Over 23 grader to steder søndag: Andre trønderske aprilrekord på seks dager

Saken oppdateres.

- Vi fikk melding klokken 22.13 fra AMK-sentralen, som hadde blitt kontaktet fra Røde Kors om to skiløpere som ikke kom seg ned, sier operasjonsleder Trond Volden ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

Det dreide seg om to kvinner i tjueårene, som hadde vært på skitur i Jøldalen. De var 6-7 km fra Jøldalshytta og på vei mot parkeringsplassen ved Nerskogen. Snøsmelting hadde ført til at de to ikke kunne passere en elv i området.

- Røde Kors hadde allerede vært der og forsøkt å hjelpe dem, men de kunne ikke få dem ned, sier Volden.

Meldingene til politiet gikk på at de to også var våte og kalde. Dermed ble 330-skvadronen på Ørlandet kontaktet.

- Løsningen ble at de ble hentet ned med Seaking-helikopter. Vi fikk melding om at de var satt av ved parkeringsplassen på Klevan klokken 23.57. De var kalde, men rolige og i fin form, sier Volden.