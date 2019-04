Namdalinger protesterer mot mulig flytting av sykepleierutdanning

Mistet førerkortet etter å ha fått for mange prikker

Nytt håp for Namsos

Her er den norske troppen til U20-VM

To ansatte ble sendt til sykehus

Mistet førerkortet etter å ha fått for mange prikker

Saken oppdateres.

Etter at D.D.E. gikk ut med at de ønsket å gjennomføre en støttemarkering på Festplassen for å bevare Nord universitet i Namsos, har engasjementet og iveren etter å delta tatt helt av.

Tusenvis av namdalinger har kommet til Festplassen.

Noen av dem som kommer for holde appeller, delta i debatten og underholde er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, direktør i Helse Nord-Trøndelag Torbjørn Aas og fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Bjarne Brøndbo skal lede markeringa.

– Steg i riktig retning

Ordfører Arnhild Holstad forventer at styret i Nord universitet lander på et annet resultat enn rektors innstilling.

Få timer før Festplassen i Namsos fylles av tusener av namdalinger, kommenterte ordføreren det faktum at styret i Nord universitet åpner for at Namsos fortsatt skal ha permanent sykepleierutdanning. Styret vil vite mer før endelig vedtak om framtida til studiestedene.

LES OGSÅ: Styret sender forslag til studiesteder ut på høring