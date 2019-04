To ansatte ble sendt til sykehus

Store grupper barn papirløse i Irak etter at IS er nedkjempet

Arbeidsulykken skal ha skjedd i 9-tiden tirsdag.

- To menn i 40- og 50-årene har fått kjemikalier i ansiktet i forbindelse med at en ledning eller et rør sprang lekk eller løsnet, sier operasjonsleder Svein Helgetun ved Trøndelag politidistrikt.

Kjørt til sykehus

Kolleger ved vannverket kjørte dem til Namsos sykehus.

- Vi har ikke fått tilbakemelding på skadeomfanget, men ettersom de ikke ringte ambulanse kan man anta at det ikke er så altfor store skader, sier Helgetun.

Begge ble skrevet ut i 11-tiden.

- Går bra med dem

Formann for vann og avløp i Namsos kommune, Kjetil Osen, forteller at det var et plastrør til en doseringspumpe som kom løs i et kjemikalierom hvor de to ansatte befant seg.

- Kjemikaliet brukes for å heve ph-nivået på vannet, så det er ikke farlig som sådan, men kan gi irritasjon. De har vært på legevakta og fått skyllet øynene, og det virker til å gå bra med dem, sier Osen.

Arbeidstilsynet er varslet etter hendelsen.