Coop Prix i Orkanger totalskadd i brann

Saken oppdateres.

Brannen i butikken ble oppdaget av forbipasserende.

Politiet og brannvesenet fikk melding om brannen klokken 04.23 natt til onsdag.

Da brannvesenet kom fram klokken 04.31 var det full overtenning. Det dreier seg om et rent næringsbygg, og det var ikke folk i bygningen da brannen startet. Det var aldri fare for spredning til andre bygninger.

Røyken ligger over Orkanger

Klokken 06.16 brenner det fortsatt kraftig i bygget, men brannmannskapene på stedet melder at de har kontroll.

- De begynner å få kontroll på brannen nå. En del av bygget er helt nedbrent, sier vaktleder Roger Gjersvold ved 110-sentralen i Trøndelag til Adresseavisen.

- Røyk fra brannen stiger og legger seg som et «lokk» over sentrum, men røyken ligger så høyt at brannvesenet ikke anser røyken som noen fare. Helt vindstille i området, skriver politiet på Twitter klokken 04.59.

Oppdaget tilfeldig

- Det var en forbipasserende på vei sørover som hadde sett flammer og meldte fra, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved politiets operasjonssentral i Trøndelag til Adresseavisen.

Brannevesenet jobber fortsatt på stedet.

- Det er et teglsteinsbygg, så hva som blir stående igjen vet jeg ikke, men det er totalskadd. Det vil bli foretatt en kontrollert nedbrenning, sier Handegard.

Slo full alarm

Det ble slått full alarm i Orkdal og alt tilgjengelig brannmannskap ble kalt ut på brannen. I tillegg ble det hentet inn forsterkninger i form av en brannbil fra Skaun. Det ble også sendt en brannbil med utstyr for brannslokking i høyden fra Trondheim, forteller vaktleder Roger Gjersvold ved 110-sentralen.

- Vi kommer til å ha folk på stedet for etterslokking langt ut over dagen, sier Gjersvold.

Skal etterforskes

Operasjonslederen sier det er for tidlig å si noe om brannårsaken.

- Brannvesenet jobber fortsatt på stedet, men det vil bli satt opp sperringer og vakthold. Det vil bli foretatt tekniske undersøkelser på stedet for å forsøke å få kartlagt hvordan brannen startet. Jeg vet ikke om det vil skje i dag eller torsdag, sier han.

- Har dere noen indikasjoner om brannårsaken?

- Det kan vi ikke si noe sikkert om, men ettersom det ikke var brannvarsling som slo inn, så kan det kanskje tyde på at det kan ha startet utendørs, sier Handegard.