Demonstrant innbrakt etter å ha tatt seg inn i hogstområde

Prisrekord for Drake – takket Arya Stark

Listhaug la fram over 80 nye integreringsforslag

Varsler kuldegrader over store deler av Trøndelag natt til fredag

To biler involvert i ulykke i Verdal

Mann dømt for å ha slått elg med jekk

- Jeg har litt vondt i magen, og er veldig bekymret for ham

Frp-topp fra Trøndelag før landsmøtet: - Null sympati for IS-kvinnene

Varsler kuldegrader over store deler av Trøndelag natt til fredag

To biler involvert i ulykke i Verdal

Mann dømt for å ha slått elg med jekk

Saken oppdateres.

En aksjonist på Sørmarkfjellet i Flatanger ble innbrakt som følge av at han ikke etterkom politiets pålegg. Gjennom de siste ukene har politiet vært nødt til å komme med pålegg for å ivareta sikkerheten og bidra til at lovlig virksomhet kan fortsette.

- Sikkerhetsmessige hensyn

Aksjonisten er en mann i 60-årene som har vært til stede i flere dager, ifølge politistasjonssjef Svenn Ingar Viken i Trøndelag politidistrikt.

- Denne gangen var det sikkerhetsmessige hensyn. Vi ba demonstrantene om å holde seg borte fra hogstområdet, forklarer han til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Hindret vindkraftutbyggingen i Sørmarkfjellet

Måtte stanse arbeidet

En av demonstrantene tok seg likevel inn i området hvor det ble jobbet med anleggsmaskiner.

- Arbeiderne måtte stanse arbeidet, og måtte starte opp et annet sted, forklarer Viken.

Da valgte politiet å innbringe vedkommende til Namsos politistasjon. Her fikk han et forelegg på 7000 kroner.

- Det har han valgt å vedta, sier Viken.

LES GJESTEKOMMENTAREN: Historiens verste rasering av trøndersk natur