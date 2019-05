Kun to km/t unna å miste lappen

Her forsøker han en usving for å komme unna politiet

Saken oppdateres.

Utrykningspolitiet (UP) holdt fredag fartskontroll i 60-sonen i Namdal. Under kontrollen skrev UP ut 13 forenklede forelegg for hastighetsoverskridelse.

Den høyeste hastigheten UP målte, var en trafikant i 84 km/t i 60-sonen. Det er knappe to km/t unna å miste førerkortet. Forelegget skal ha vært på 8500 kroner.

I tillegg stanset UP en trafikant for bruk av mobiltelefon under kjøring.

