- De skapte en uhyggelig stemning

Saken oppdateres.

Politiet fikk lørdag morgen flere telefoner om to menn som hadde en ugrei oppførsel på Fillan.

- Vi fikk flere meldinger om at to ruspåvirkede menn gikk rundt i sentrum, gikk rundt mellom ulike kjøretøy og skapte en uhyggelig stemning. Vi sendte en politipatrulje som etterhvert klarte å lokalisere de to i sentrum av Fillan. Der ble de pågrepet, sier Stig Roger Olsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Han sier at politiet mistenker dem for tyveri av en bil, muligens to, og kjøring i ruset tilstand. Dette skal ha skjedd natt til lørdag og lørdag morgen.

- Vi har nå sendt ytterligere politiressurser til Hitra for å nøste i hva som har foregått, sier Olsen.

De to som er pågrepet er begge i starten av 20-årene, og har lokal tilknytning. De vil trolig bli tatt med inn til politikammeret for avhør.

