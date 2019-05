Mann i tjueårene skal ha blitt slått og sparket

Her forsøker han en usving for å komme unna politiet

Saken oppdateres.

Ifølge operasjonsleder Svein Helgetun ved politiets operasjonssentral i Trøndelag skal mannen ha hatt smerter i mage og bryst etter volden. Han ble derfor fraktet til sykehus for nærmere undersøkelser.

Det var klokken 03.30 natt til lørdag at politiet fikk melding om at en mann ble banket opp i Hemne. Mannen skal blant annet ha blitt slått og sparket, blant annet i magen. Episoden skal ha foregått utendørs.

- En patrulje fra politiet rykket ut. Ambulanse var også på vei, og kom fram før oss. De kom til at mannen hadde skader og måtte fraktes inn for undersøkelser, forteller Helgetun.

Nøyaktig hva som hadde foregått er ifølge operasjonslederen ikke helt klart.

Politifolkene foretok avhør av flere vitner på stedet. Det førte til at en annen mann i tjueårene ble pågrepet mistenkt for voldsutøvelsen. Per nå har ikke politiet nærmere opplysninger om foranledningen til volden.

- Det er en mann i tjueårene som er siktet for det. Han ble pågrepet ca klokken 06.00 lørdag. Han vil bli fraktet til arresten i Trondheim og vil bli avhørt etterhvert, sier Helgetun.