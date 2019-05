Advarer mot slaps på veiene i Trøndelag

Klimavalget 2019: Elin-Marie i FrP mener norsk oljenæring er bra for klimaet Frp-toppen tar heller bussen enn å kjøre egen bil Frp-toppen vil bygge høyt i sentrum for klimaet

Saken oppdateres.

- Det kan være slapsføre rundt omkring. Vi har fått noen telefoner om det, så det er all grunn til å være forsiktige, sier trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen ved Vegtrafikksentralen.

Blant annet lå det tidlig søndag morgen slaps på E6 enkelte steder.

- Vi har entreprenører ute som jobber med det. Jeg regner med at det vil forsvinne utover, men det kan legge seg litt enkelte steder, spesielt i distriktene. Det er generelt all grunn til å være litt forsiktig og ta høyde for at det kan være slapsføre, sier han.