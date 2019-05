Ny fiasko for Solskjær – jumbolaget knuste Uniteds Champions League-drøm

To personer kjørte gjennom isen med snøscooter

Saken oppdateres.

- Vi fikk melding via AMK at to personer var observert på en holme i Aursunden, sier operasjonsleder Svein Åkervik ved Trøndelag politidistrikt.

- De skal ha gått gjennom isen med snøscooter i løpet av natta, sier Åkervik.

Klokken 19.40 fikk politiet melding om at de to personene var blitt hentet ut av luftambulansen.

Får tilsyn av helse

De to personene har blitt fraktet av luftambulansen til en ventende ambulanse. Der får de tilsyn av helsepersonell. Åkervik er ikke kjent med tilstanden til de to.

- De var kalde, men det var ikke verre enn at de satt oppreist, sier han