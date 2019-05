Trondheimskvinne vant hovedpremie i Lotto

Saken oppdateres.

En kupong kjøpt hos Coop Extra på Migosenteret ga henne over to millioner kroner.

Norsk Tipping forteller at kvinnen som er i 70-årene satt foran tv-en og koste seg med et knekkebrød da de ringte henne.

Da hun hørte hvem telefonen var fra, satte det seg en knekkebrødbit i vrangstrupen. Først etter litt hosting og kremting kunne representanten for Norsk Tipping formidle selve budskapet, at kvinnen hadde vunnet over to millioner kroner. Nøyaktig 2 080 925 kroner.

- Helt uvirkelig

- Nå blir jeg helt svett, det er helt uvirkelig, uttalte kvinnen etter å ha kommet seg til hektene, ifølge Norsk Tipping.

Kvinnen var klar om hva pengene skal gå til.

- Jeg trenger en ny bil, så det blir det nå, i tillegg til utbygging av badet, fortalte kvinnen.

Syv vinnere

Ekstra mange spillere delte hovedpremiepotten denne helgen. Vanligvis er det i gjennomsnitt tre, mens det denne gangen var syv personer som fikk det samme beløpet som trondheimskvinnen.

De andre vinnerne var alle menn fra henholdsvis Tysvær, Vaksdal, Nannestad, Eigersund, Bodø og Kragerø.

Tallene som gjorde de sju til millionærer er 4 - 6 - 11 - 16 - 20 - 27 – 28, mens tilleggstallet er 22.

Neste lørdag er det mulig å vinne rundt 14 millioner kroner dersom man er alene med sju rette, ifølge Norsk Tipping.