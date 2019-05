E6-strekning i Trøndelag blir nattestengt

Denne bygningen er beskrevet som et romantisk palass

George R.R. Martin hevder HBO jobber med hele tre «Game of Thrones»-oppfølgere

Eieren opplevde at hunden ikke fikk puste. Veterinæren viser hva du må gjøre i samme situasjon

To menn på snøskuter gikk gjennom isen og ble reddet etter mange timer

To biler involvert i kollisjon i E39

Mistenker at disse dekkene er stjålet

Seks brannmenn siktet etter at norsk kvinne anmeldte gjengvoldtekt i Paris

Saken oppdateres.

Sørgående løp på E6 mellom Skjeringstad og Melhus sentrum blir stengt for trafikk natt til tirsdag 7. mai, det opplyser Nye Veier i en melding til Adresseavisen. Veien stenges mandag kveld klokken 22.00.

LES OGSÅ: Her står køen i 100-sona på splitter nye E6 i Trøndelag

Skal gjøre grunnundersøkelser

- Stengingen skyldes at vi må gjøre grunnundersøkelser i veilinjen. Ettersom vi uansett må stenge denne strekningen så vil Statens vegvesen, med hjelp av Peab Asfalt, samtidig gjennomføre asfaltfresing som et ledd i driften av E6 i området. På den måten blir det en natt mindre med stengt vei, noe som vi tror mange er glade for, skriver Nye Veier.

Omkjøring blir via fylkesvei 6612. E6 åpnes for vanlig trafikk igjen tirsdag morgen klokken 06.00.

Stengingen gjelder kun sørgående E6-trafikk, altså trafikk i retning mot Oslo. Trafikk i retning mot Trondheim kan benytte E6 som normalt.

E6-krysset ved Skjerdingstad ligger rundt 4 kilometer sør for E6-krysset ved Melhus sentrum.

Også natt til tirsdag i forrige uke var E6 stengt på strekningen, men da i den andre retningen.

LES OGSÅ: Statens vegvesen åpner likevel for 110-fartsgrense på trøndersk motorvei

Skal bygge motorvei

Nye Veier skal bygge ut E6 til firefelts motorvei på strekningen som er berørt av stengingen.

Planlagt byggestart er høsten 2019, og etter planen skal nyveien (mellom Melhus sentrum og Kvål) åpne for trafikk i 2021.

LES OGSÅ: Trøndersk motorveikontrakt signert

Mer om E6-utbygginga

Det skal bygges mye ny motorvei langs E6 i Trøndelag de kommende årene. Under kan du lese noen av sakene Adresseavisen har skrevet om utbygginga den siste tiden:

Gigantprosjekt på E6 i Trøndelag kan bli vedtatt før sommeren

Disse trønderske veiprosjektene starter i 2019

Utvider ny E6 med ekstra forbikjøringsfelt

Slik kan nye E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene bli seende ut

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter