I dag får Norge enda flere nye kampfly

Her endte snøskuter-turen for de to mennene

To fulle kvinner bortvist fra sentrum i hver sin by

Saken oppdateres.

Flyene vil ta av fra Texas på formiddagen norsk tid, og flyr direkte til Norge ved hjelp av lufttanking underveis. De skal etter planen lande sent tirsdag kveld på Ørland flystasjon.

Dette inngår i kjøet av ett F-35 kampfly For 1,375 millioner kroner får man: Selve flyet.

Våpen til flyet.

Plassering av våpnene i flyet.

De første reservedelene som skal brukes til vedlikehold.

Et bidrag til simulatoranlegget som flyverne skal bruke til trening.

Forsvaret tar imidlertid forbehold om at det kan skje ting som gjør at ankomsten blir utsatt. For ekesempel kan dårlig vær underveis føre til at flyene lander et annet sted enn planlagt og venter før de flyr til Ørland flystasjon og den nye kampflybasen.

Stadig flere F-35

De tre flyene, som har betegnelsen AM17, AM18 og AM19, flys fra Forth Worth i Texas. De flys av amerikanske innleide flygere i regi av «Defence Contract Management Agency (DCMA)». Dette er de første flyene Norge får overlevert i år. Den neste leveransen skal etter planen skje i høst.

Luftforsvaret har så langt mottatt ni fly til Norge og syv i USA, og er godt i gang med testing og opptrening på Ørland flystasjon. I USA utdannes norsk personell sammen med piloter og bakkepersonell fra en rekke andre nasjoner ved Luke Air Force base i Arizona.

LES OGSÅ: Slik forsvant 3,1 milliarder kroner i kampflyenes budsjett





Bare F-35 på Ørlandet

Ørland flystasjon, som tidligere var kjent som hovedflystasjon, er vedtatt som hovedbase for Norges nye kampfly i årene framover. Det har også vært en av to sentrale baser for de norske jagerflyene, sammen med Bodø, gjennom mange tiår.

Siden de norske F-16-flyene ble samlet i Bodø fra 1. april i år er de nye F-35-flyene de eneste flyene som er fast stasjonert ved Ørland flystasjon. Mens det bygges på spreng for å få ferdig den nye kampflybasen er det paradoksalt nok svært få fly som operer herfra i det daglige.

LES OGSÅ: Her inspiserer amerikansk F-35-sjef kampflybasen

Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner at F-35-flyene er de eneste som nå opererer fast fra Ørlandet, siden Natos Awacs-fly, som brukes til radarovervåkning, nærmest kontinuerlig opererer herfra. PÅ Ørlandet fins nemlig det som formelt ikke er en Nato-base, men en Forward Operating Location for de store Awacs-flyene.

Skal overta beredskapen

I løpet av 2019 skal Luftforsvarets nye kampfly meldes såkalt «initielt operative». Det vil si at flyet er operativt nok til å kunne gjennomføre enkelte oppdrag for Forsvaret.

LES OGSÅ: Vil sende nye kampfly på utenlandsoppdrag neste år

I 2022 overtar så F-35 den såkalt QRA-beredskapen. Det vil si at de nye kampflyene blir satt i kontinuerlig beredskap for å gå på vingene og møte eller avskjære fremmede fly som nærmer seg norsk luftrom.

I løpet av 2025 skal Luftforsvaret være fullt operative med de nye kampflyene.