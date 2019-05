Saken oppdateres.

Sent tirsdag kveld hadde Utrykningspolitiet kontroll i en 60-sone i Melhusvegen i Melhus. Resultatet ble to forenklede forelegg og et førerkortbeslag.

- Sjåføren som mistet førerkortet ble målt til 86 kilometer i timen, som er akkurat nok til å miste lappen, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Sjåføren som mistet førerkortet, kjørte også over heltrukken sperrelinje. Det gir i utgangspunktet forenklet forelegg og prikker i førerkortet.

