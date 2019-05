Brann i garasje i Rissa

UP skrev bøter for 17 000 kroner i Ila

Saken oppdateres.

Like etter klokken 23 meldte politiet i Trøndelag på Twitter at det hadde oppstått en brann i en garasje i Rissa.

Garasjen er overtent, og det skal ikke være snakk om personskade, skriver politiet.

- Det skal være snakk om en dobbelgarasje som brenner. Det er ikke snakk om personskader, og ingen befant seg i garasjen da det oppsto brann som vi har fått opplyst, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Håvard Høyem.

Brann melder om at de har kontroll på stedet, og at det ikke skal være fare for spredning legger Høyem til.