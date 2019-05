Taklampe tok fyr i bolighus

Tidligere RBK-spiller ble så redd at han ringte nødtelefonen. Nå snakker han ut om problemene

Saken oppdateres.

Det var like før klokka 16.30 at Trøndelag politidistrikt meldte på Twitter at de rykket ut.

Like etter meldte de at det har vært brann i ei taklampe i sokkelen i huset.

- Brannen startet i taklampa, men var slukket før vi kom frem. Kjelleren var fylt med røyk, og brannvesenet sendte inn røykdykker, sier operasjonsleder Ann Kristin Øye.

Ingen personer ble skadet, melder politiet på Twitter rundt klokka 17.30. Det er ikke meldt om store materielle skader.

Øye forteller at brannvesenet har drevet med utlufting etter brannen. Hun sier også at det er for tidlig å si noe om årsaken til røykutviklingen i taklampa. Årsaken til brannen etterforskes.