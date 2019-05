Saken oppdateres.

Natt til torsdag gjennomførte Utrykningspolitiet en trafikkontroll i Sandvollanvegen i Steinkjer.

- To 16-åringer ble tatt for å ha kjørt ATV som gikk over 90 km/t, forteller operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Begge kjøretøyene ble avskiltet og guttene ble anmeldt.

- Jeg har ikke fått tilbakemelding på andre hendelser under trafikkontrollen, fortsetter Bergstrøm.