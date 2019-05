Slukket brann i kratt rett ved jernbanen ved Støren

Saken oppdateres.

Klokken 18.10 fredag kveld mottok politiet melding om brann i tilknytning til jernbanen i området Sagflotten i Støren.

- Brannvesenet er på stedet og har startet slukking. Det skal brenne ca. 30 kvadratmeter, men det brenner ikke godt, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt klokken 18.30.

Om lag klokken 20.30 var brannen slukket.

Kunne ikke bruke vann

Det skal ha brent i vegetasjon såpass nært jernbanen at det en periode ikke brukes vann i slukkingen.

- På grunn av strømkablene over skinnegangen kan vi ikke bruke vann i slukkingen. Mannskaper på stedet har brukt pulver for å holde kontroll på brannen, sa vaktleder Frank Indergård ved 110-sentralen før Bane Nor kom til stedet for å koble ut strømmen.

- Mest sannsynlig er det toget som har antent brannen. Det er ganske ufremkommelig på stedet, sa Indergård.

Det skal ikke være bebyggelse i nærheten.

- Ingen forsinkelse i togtrafikken

Ansatte fra Bane Nor var på stedet rundt klokken 19.30 for å jorde kjørestrømmen slik at brannmannskapene kunne bruke vann i slukkingen.

- Ikke lenge etter ble strømmen koblet inn igjen. Det vil være folk fra Bane Nor på stedet i tilfellet det blusser opp igjen, sier medievakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor.

Togtrafikken skal ikke ha blitt påvirket av brannen. Toget fra Oslo kunne like før klokken 20 kjøre forbi brannstedet.