Ble frastjålet elektrisk rullestol, funnet igjen i nabolaget

Saken oppdateres.

Ekren forteller at rullestolen sto parkert i en gang mellom heisen og parkeringskjelleren i bygget hvor han bor i Søndre gate i Stjørdal. Det var kona hans som oppdaget at den var borte lørdag.

- Hun sa det luktet røyk i gangen, og under trappa ved der rullestolen sto, lå det ei pute og en sneip. Jeg regner med det er de samme som har lagt det der som har tatt rullestolen. Men laderen til stolen har de ikke tatt med seg, den sto i veggen, sier Ekren.

Han forteller at kona så at stolen sto på plassen rundt klokka 23 fredag kveld, og oppdaget at den var borte i 10-tiden lørdag.

Kommer seg ut likevel

Ekren har alternativ til den stjålne rullestolen.

- Jeg har en manuell stol og en skuter jeg kan kjøre på. Jeg kan vippe meg over fra rullestolen til skuteren, sier Ekren.

Han anslår at en elektriske rullestol koster rundt 40 000-50 000 kroner. Han synes det er lite trolig at tyven eller tyvene har tatt den for å selge den.

- Jeg ser for meg at dersom noen hadde tatt den for å selge den, så tror jeg de ville tatt med laderen også, sier Ekren.





Ekren tok kontakt med politiet om at stolen var stjålet og han etterlyste også selv stolen på Facebook. Det ga resultater, kunne Ekren fortelle rundt klokka 16.30 lørdag.

- Stolen er funnet igjen et par kvartaler lenger nede her. Varaordføreren så det jeg skrev på Facebook, sa at han skulle ta seg en tur rundt i området og se etter rullestolen. Han fant den og kom med den til meg nettopp, sier Ekren, som retter en stor takk til varaordfører Ole Hermod Sandvik i Stjørdal.

Kameraovervåket

Selv om stolen har kommet til rette, skal Ekren anmelde tyveriet til politiet mandag.

Han forteller at inngangsdørene og garasjeporten i bygget han bor er kameraovervåket, så han håper det blir mulig å se hvem som har stjal rullestolen.

- Jeg har snakket med dem som har montert kameraene, og jeg regner med de vil se på opptakene mandag, sier Ekren.

