Dømt for voldtekt av jente under 10 år

Saken oppdateres.

Ifølge dommen skjedde overgrepene i en kommune i Trøndelag over en periode på rundt ett år. Hendelsene ligger noen år tilbake i tid. Den dømte mannen er i dag i 60-årene, mens den fornærmede jenta var under 10 år gammel da overgrepene skjedde.

I tillegg til fengselsstraffen på seks år og sju måneder, må mannen betale 250 000 kroner i oppreisning til jenta.

- Jenta og hennes familie har det veldig vanskelig etter det som har skjedd. Han har brukt jentas hengivenhet til dyr for å lokke henne, sier jentas bistandsadvokat Gunhild Oftedal til VG.

Til samme avis sier statsadvokat Unni Sandøy at de er fornøyd med å ha fått medhold i det mest vesentlige.

- Kan ha vært et lett offer

I dommen står det at mannen over tid aktivt bearbeidet forholdet til jenta og opparbeidet et tillits- og avhengighetsforhold. Retten viser blant annet til at mannen ga henne gaver og lokket med at hun skulle få leke og stelle med dyr han hadde tilgang til.

- Retten forstår det slik at fornærmede, på grunn av ønsket om å være sammen med dyrene, kan ha vært et lett offer for tiltales tilnærmelser, står det i dommen.

Det står også at retten mener jentas tilknytning til mannen kan «ha gjort det vanskelig å fortelle om overgrepene».

Beslag av mannens datautstyr viste blant annet en søke- og chattehistorikk som støtter fornærmedes forklaring. Den dømte mannen søkte blant annet på følgende: «når er ei jente utviklet til sex.»

Flere sexleketøy og ei hagle

Ifølge dommen har jenta slitt både psykisk og fysisk etter overgrepene, og at hun «har gitt uttrykk for at hun ikke kan glemme det som har skjedd.»

Mannen ble også dømt for «å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år» og «for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det. Disse handlingene dreier seg om to andre fornærmede.

Det ble inndratt en rekke sexleketøy samt en hagle fra mannen. Christian Wiig, som er mannens forsvarer, sier at dommen ankes.