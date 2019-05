Ingen ble skadd etter brann i bolighus i Selbu

Kasper var borte i over to måneder - så ble han funnet i en kjeller

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen på Twitter klokken 08.12 tirsdag morgen.

De skrev at det var melding om brann i et bolighus.

Klokken 08.35 fortalte operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt at deres innsatsleder akkurat hadde kommet frem til stedet, og at det var bekreftet brann i et bolighus.

Han opplyser at det er registrert ni beboere på to boenheter i huset, og at ifølge meldingen var det folk i huset da brannen startet.

Klokken 08.56 opplyser politiet på Twitter at brannen er slukket, og at ingen personer har blitt skadd.

De skriver også at Selbu kommune tar hånd om de som nå trenger et nytt sted å bo etter brannen. De opplyser at brannårsaken vil bli etterforsket.

Brannvesenet kom til stedet like etter at politiet varslet om brannen. De opplyste først at det var observert kraftig røykutvikling fra stedet, og at de gikk inn i huset med røykdykkere.