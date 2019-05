Slukkingsarbeid pågår etter brann i bolighus i Selbu

Norge gjør to endringer på laget i skjebnekampen

Kasper var borte i over to måneder - så ble han funnet i en kjeller

Faren vet ikke at sønnen trener favorittlaget hans – nå har han ledet Aston Villa til Premier League

Ropstad mener enkelte kommuner satser for lite på barnevern

- Raner hadde øks skjult under jakken da politiet slo til

Hamrer løs mot rådmann Wolden: - Jeg er ikke trygg på at de som er ansatt i nye Trondheim er de best kvalifiserte

En attraksjon som gir oss et tettere forhold til byen

Nye tog er for tunge for trøndersk jernbane

Nå blir det bråstopp for vårvarmen i Trøndelag

Nye tog er for tunge for trøndersk jernbane

Elver over hele verden forurenset av antibiotika

SAS-streiken kostet selskapet over en halv milliard kroner

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen på Twitter klokken 08.12 tirsdag morgen.

De skrev at det var melding om brann i et bolighus.

Klokken 08.35 sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt at deres innsatsleder akkurat har kommet frem til stedet, og at det bekreftet brann i et bolighus.

Han opplyser at det er registrert ni beboere på to boenheter i huset.

- Meldingen vi fikk gikk ut på at det var folk i huset da brannen startet. Hvorvidt de har kommet seg ut, vet vi foreløpig ikke, sier Volden.

Klokken 08.18 opplyste vaktleder Stig Lunde ved 110-sentralen at brannvesenet akkurat hadde kommet frem til huset.

Han fortalte at det var kraftig røykutvikling fra huset, men at det da ikke var observert åpne flammer.

- Vi er på vei inn med røykdykkere, sa Lunde til Adresseavisen.