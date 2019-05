Ørn-profilen mente i 2017 at Bendtner-kjøpet var gambling: - Føler at jeg fikk rett

Sperret E6 for å stoppe bil på flukt fra politiet

Saken oppdateres.

Politiet var på utkikk etter en stjålet personbil i området nord for Stjørdal onsdag kveld. Da de så bilen kom kjørende sørover, startet en kort biljakt på Skatval.

- Politiet ga tydelig tegn på at den skulle stoppe og satte på sirenene. Da bilen kjørte over spikermatten som var lagt ut og så fortsatte på felgen, fant patruljen ut at de skulle avslutte biljakten og heller bare følge etter, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Kjørte flere mil på felgen

Politiet la da ut en ny spikermatte på E6 like ved krysset E6/E14. Her endte flukten.

- Oppsto det farlige situasjoner under biljakten?

- Det er jo farlig når du kjører to mil på E6, på felgen og ikke stopper for politiet, sier Tiller.

Han har ingen meldinger om at noen kom til skade i den dramatiske situasjonen.

Mistenker ruskjøring

Nordgående løp på E6 var sperret i ti minutter like etter klokken 22.00 onsdag kveld i forbindelse med pågripelsen.

Rett før klokken 23.00 meldes det at begge løp på E6 er gjenåpnet etter politiaksjonen og påfølgende bilberging.

- Føreren blir tatt med inn til politihuset i Trondheim for blodprøver, forteller Tiller.

Vedkommende er kjent av politiet og de har mistanke om ruskjøring.