Bil med tre personer i rullet rundt på Frøya

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som klokken 08.10 torsdag meldte at det hadde skjedd et trafikkuhell på Frøya.

Operasjonsleder Ann Kristin Øie ved politidistriktet opplyste klokken 08.30 at de hadde fått tilbakemelding om at tre personer var involvert.

- Personene virker uskadd. Trafikkuhellet har skjedd mellom Bustvika og Håvika, fortalte Øie.

Etter at politiet kom til stedet, meldte operasjonssentralen på Twitter at det var et enslig kjøretøy som hadde rullet rundt og havnet utenfor veien. De tre personene som er involvert blir kjørt til legevakt for sjekk. Det er materielle skader på bilen, opplyste politiet cirka klokken 09.00.

Klokken 09.41 opplyste politiet at de har tatt beslag i førerkortet til sjåføren, og at det vil bli opprettet en sak på hendelsen.