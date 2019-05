Kjørt til legevakt etter trafikkulykke

Saken oppdateres.

Politiet opplyste om hendelsen via Twitter klokken 13.28 torsdag ettermiddag.

Ulykken skjedde på fylkesvei 708 ved sørenden av innsjøen Ånøya, som ligger på grensen mellom kommunene Skaun og Melhus.

- Det er en personbil som har kjørt av veien og inn i et tre, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik ved Trøndelag politidistrikt ved 14-tiden torsdag.

Sjåføren var en mann i 30-årene, som var alene i bilen. Gaasvik sier at han fremsto uskadd etter hendelsen, men at han likevel ble tatt med av ambulansen for en undersøkelse. Bilens kollisjonspute ble utløst som følge av ulykken.

Politiet opplyser at årsaken til ulykken var kraftig nedbør som la seg i veibanen, og som førte til at bilen mistet grepet.

Bilen traff et tre og et trafikkskilt, og det er store skader på kjøretøyet, ifølge politiet.