Trening i svangerskapet kan gi barnet sterkere skjelett

Ørn-profilen mente i 2017 at Bendtner-kjøpet var gambling: - Føler at jeg fikk rett

Mistet kontrollen og kjørte ned et tre. Sivilt politi så ulykken

Marit Bjørgen blir rådgiver i Trøndelag: - Det er et skup for oss

Her kan 1000 trondhjemmere se CL-finalen på 35 kvm storskjerm

Dette lavtrykket gir et uvanlig uvær i Trøndelag fredag

Sperret E6 for å stoppe bil på flukt fra politiet

Evakuerte kyr etter at fjøs begynte å brenne

Par pågrepet og siktet for biltyveri

Frykter at siktet mann skal påvirke vitner

Seks trøndere måtte punge ut for mobilbruk

Sperret E6 for å stoppe bil på flukt fra politiet

Evakuerte kyr etter at fjøs begynte å brenne

Maduro: Stolt over å ha dialog med opposisjonen

Saken oppdateres.

D-vitamin er særlig viktig under svangerskapet fordi det trengs ekstra kalsiumopptak for å bygge barnets skjelett, skriver Gemini. Det kan derfor være en grunn for friske gravide å trene.

Forskningen til overlege og førsteamanuensis Miriam K. Gustafsson indikerer at trening kan ha positiv effekt på D-vitaminstatusen i svangerskapet.

LES OGSÅ: Å komme seg etter fødsel er ingen konkurranse

Mange kvinner har for lite D-vitamin

I en annen studie har forskeren avdekket at en tredel av gravide kvinner i to storbyer i Norge har for lite D-vitamin. Bare én av fem kvinner i undersøkelsen tok tilskudd av det viktige vitaminet.

Forskjellen i vitamin D-nivå blant de som trente og ikke trente var imidlertid ikke veldig stor, og det anbefales at sammenhengen mellom trening og D-vitamin hos gravide undersøkes nærmere i nye studier.

- Det trengs flere lignende studier for med større sikkerhet kunne si noe om effekten av trening i svangerskapet på vitamin D. Våre funn ser ut til å være i samsvar med tidligere funn hos ikke-gravide, sier Gustafsson til Gemini.

LES OGSÅ: Karoline (25) var gravid, og ble alvorlig syk. Ine (2) veide knapt 500 gram da hun ble født

Fransk studie

Hun nevner en stor fransk studie som fant en kobling mellom fysisk aktivitet og høyere D-vitamin-nivå hos voksne. Når det ble tatt høyde for soleksponering og utendørs aktiviteter, var D-vitamin-nivåene 15 prosent høyere blant de som foretok minst en times gange eller lignende aktivitet hver dag, sammenlignet med de som hadde ujevn fysisk aktivitet.

– Hvorfor hjelper trening mot lave D-vitamin-nivåer?

– Det er fortsatt ikke helt klarlagt hvorfor D-vitamin-nivåene stiger i forbindelse med trening og om det er de samme virkningsmekanismene hos gravide som hos ikke-gravide. Flere mener at musklene kan fungere som en lagringsplass for D-vitamin. Vitaminet kan bli frigjort ved trening og dermed bidra til økning av D-vitamin i blodet, sier forskeren.

Hun sier videre at regelmessig trening kan bidra til større muskelmasse og til at en større mengde D-vitamin blir frigjort. Fedme er også forbundet med lavere D-vitamin-nivåer, noe som blir forklart med at D-vitamin er vanskeligere tilgjengelig når det er lagret i fettvev.

LES OGSÅ: Advarer mot «fødselkonkurranse»: – Jeg tror det er mange som kjenner på det presset

LES OGSÅ: Når pappa og pupp blir politikk