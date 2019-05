Brenner i bolig i Bjugn - brannvesenet driver slukking

Her setter Haaland utrolig scoringsrekord i VM: – De må ha mareritt om ham

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som klokken 06.37 melder om brann i et bolighus på Elveng i Bjugn på Twitter.

Underbrannmester Espen Singstad ved Midt-Norge 110-sentral, opplyser klokken 06.50 at det er bekreftet brann.

Beboer varslet

- Vi har fem enheter på vei, sier han til Adresseavisen.

Klokken 07.00 melder politiet videre på Twitter at det er åpne flammer på stedet, og at brannvesenet har startet slukking.

Brannmester Eivind Schjødt ved Midt-Norge 110-sentral, opplyser at det var én beboer i huset.

- Det var han som ringte inn om brannen. Han har fått i seg litt røyk, men er trygt ute og er tatt håndt om av ambulansepersonell, sier Schjødt.

Til sykehus

Operasjonsleder Svein Helgetun ved Trøndelag politidistrikt opplyser klokken 07.25 at det er full fyr i huset og at brannvesenet ikke har kontroll over brannen. Beboeren kjøres nå til St. Olavs hospital med ambulanse.

- Vi har vært i kontakt med ham, sier operasjonslederen.

Brannmester Schjødt opplyser videre at de har bra med mannskap på stedet.

- De kommer fra Bottengård, Råkvåg og Lysøysund. Vi er godt forspent, sier han.

