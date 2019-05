Steking av pommes frites førte til dramatisk brannmelding

Champions League-finalen: Hvilke spillere er best? Vi har sjekket med ekspertene

Saken oppdateres.

Det opplyser operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt.

Det var klokken 02.53 natt til fredag at politiet meldte på Twitter at nødetatene rykket ut til melding om røykutvikling i et hus på Røra i Inderøy.

- Meldingen var for så vidt dramatisk. Den gikk på at det var en mann i den delen av huset som var røykfylt. Vi fikk raskt kontakt med huseier som hadde vært inne og tatt ham ut, sier Hollingen, som legger til at dette var en leieboer.

- Hva var årsaken til røykutviklingen?

- Det var matlaging. I overkant brent pommes frites, svarer Hollingen.

Leieboeren fikk tilsyn av ambulansepersonell etter å a pustet inn røyk. Leiligheten var beboelig igjen etter en skikkelig utlufting.

- Politiet har gjort avhør og det blir skrevet en undersøkelsessak på dette, sier Hollingen.