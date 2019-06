- Mann lurte politiet til å rykke ut - angrep dem med kniv og stein

Si meg, går det an å ha det bedre enn bonden

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag tvitret om den alvorlige hendelsen i Rørvik klokken 02.15 natt til lørdag:

«Mann i slutten av tenårene pågrepet etter at han ringte inn falsk melding til politiet og forsøkte å angripe patruljen med stein og kniv da de kom til adressen», het det i meldingen.

- Dette startet med at tenåringen ringte fra sin bopel og fortalte at han hørte lyder som han ville at politiet skulle sjekke opp, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Da patruljen på to ankom boligen, kom mannen stormende ut mot politifolkene med stein og kniv, opplyser Volden.

- Han ble overmannet umiddelbart. Ingen av tjenestemennene ble skadd, sier operasjonslederen, som ser alvorlig på hendelsen.

Han legger til at patruljen ikke var bevæpnet da angrepet skjedde.

18-åringen ble pågrepet og er siktet for vold mot politiet samt falsk melding. Han ble tatt med til legevakt, før han ble satt i arresten lørdag morgen.