Gutt (14) havnet i sjøen da båten hans traff annen båt

Saken oppdateres.

- Klokken 14.51 fikk vi melding om at en person var havnet i sjøen utenfor Namsos, sier redningsleder Ola Vaage ved Hovedredningssentralen til Adresseavisen.

Redningsskøyte og nødetater ble sendt til stedet, og det ble klart at en 14-åring hadde havnet i vannet da båten han satt i kantret.

Kort tid i vannet

- Vi fikk rimelig fort avklart at han var tatt opp av en annen båt og kjørt inn til land. Der ble han tatt vare på av helsepersonell.

Ifølge Vaage var gutten noen få minutter i vannet før han ble reddet opp.

Plukket opp av annen gutt

Politiet opplyser på Twitter at to gutter kjørte hver sin båt og at den ene båten kantret da de traff hverandre.

14-åringen som havnet i vannet ble plukket opp av den andre gutten og brakt til land, skriver politiet.

- Foresatte er på stedet, avslutter politiet.