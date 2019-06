Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen via Twitter klokken 09.25 søndag.

Det skal kun være ett kjøretøy involvert, ifølge politiet.

Klokken 09.34 opplyste politiet at nødetatene var fremme på stedet. De opplyste først at ingen hadde blitt skadd i hendelsen, men oppdaterte senere med at sjåføren hadde blitt kjørt til St. Olavs hospital med smerter i ryggen.

Hendelsen førte ikke til problemer for trafikken på stedet, opplyste de.