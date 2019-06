Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen via Twitter klokken 09.25 søndag.

Det skal kun være ett kjøretøy involvert, ifølge politiet.

Klokken 09.34 opplyser politiet at nødetatene er fremme på stedet, og at ingen personer har blitt skadd i utforkjøringen. Den fører heller ikke til problemer for trafikken på stedet, opplyser de.

Hendelsen skjedde i Gjøljaveien i Bjugn.