Strømløst på Røros

Saken oppdateres.

Rett over klokka 19 søndag kveld forsvant strømmen på Røros.

Et brudd på overføringslinja i Rendalen har ført til at strømmen forsvant i Nord-Østerdalen og opp til Røros og Kvikne søndag kveld.

- Røros E-verk er i gang med å få alternativ krafttilførsel på lufta, forteller nettsjef Lars Hofstad. Men klokka 19.50 fortsatt er store deler av Røros og sentrum uten strøm.

Hofstad forteller at de nå er i ferd med å få hovedkraftverket Kuråsfossen i gang. Da regner han med at Røros sentrum får tilbake strømmen. Kraft fra Tydal og småkraftverk blir også tatt i bruk for å gi rørosingene strømmen tilbake. Hofstad regner med at folk har strømmen tilbake om kort tid.

Det skal være kunder i Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og deler av Rendalen som er uten strøm.