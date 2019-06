Bilfører krasjet i autovern på E6 ved Berkåk

Da RBK banket på døra, tok fotballtalentet et tøft valg

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 8.20.

Uhellet har skjedd på E6, omlag én kilometer nord for Stavåbrua i Berkåk.

- En bil er involvert. Sjåføren har trolig fått et illebefinnende, sa operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt like etter at de hadde fått meldingen.

Sjåføren, en kvinne i 30-årene, var alene i bilen. Hun er sendt til legevakten i Orkdal. Årsaken til uhellet er foreløpig uklar.

- Autovernet har fått en liten bulk. Bilen blir tauet vekk nå, sier Øie klokka 9.10.