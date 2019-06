19 pasienter og 8-9 ansatte er blitt syke

Saken oppdateres.

- Det er den store skrekken å få en sånn smitte på en sånn plass, sier Sissel Høydal, enhetsleder ved Orkdal helsetun.

Det var tirsdag Orkdal kommune meldte fra om at det er brutt ut en mage- og tarminfeksjon ved Orkdal helsetun.

- Det er to av fire avdelinger som er rammet, og ved den ene avdelingen er veldig mange syke. Det er nå 19 pasienter og 8-9 ansatte som er rammet, sier Høydal til Adresseavisen.

Det var avisa Sør-Trøndelag som først meldte om saken.

- Kastet opp

Det var sist søndag de første tilfellene av infeksjonen ble oppdaget.

- Det var en ansatt som plutselig kastet opp. Etterhvert ble flere pasienter syke, forteller Høydal.

Orkdal helsetun består av fire avdelinger, og så langt er det bare ved to avdelinger som er rammet av oppkast og diare.

Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet er varslet om utbruddet, og kommunelegen er koblet inn.

- Alle smitteverntiltak er igangsatt. Vi har stengt avdelingene så langt det lar seg gjøre, vi har satt på ekstra renhold, og alle som er innom må desinfisere seg. Kantina på helsetunet er stengt, dagsenteret er stengt og det er innført inntaksstopp av nye pasienter, forteller Høydal.

Hun har ringt rundt til pårørende for å be dem om å ikke besøke sine på helsetunet de nærmeste dagene.

- Dette er så veldig smittsomt. Men vi opplever heldigvis stor forståelse blant de pårørende, sier Høydal.

Mistenker norovirus

Det er tatt prøver av de som er blitt syke, men det er for tidlig å si hva slags smitte det er snakk om og hva som er årsak til utbruddet.

- I og med at de fleste av de syke er på en avdeling, mistenker vi at det kan dreie seg om noroviruset. Vår mistanke er at smitten kommer utenfra, fra besøkende. Vi håper nå at vi kan få svar på prøvene onsdag eller torsdag, sier Jimmy Wikell, kommuneoverlege i Orkdal.

Kvalme, oppkast, magesmerter og diare er symptomene på viruset. Han sier at de nå er spent på om flere blir syke, eller om de har klart å stanse sykdomsutbruddet.

Sissel Høydal sier at det går bra med både pasienter og ansatte som er blitt syke.

- Pasientene er eldre, og mange av dem er dårlige i utgangspunktet. Men vi klarer å ivareta dem, sier Høydal som selv har berget for å bli syk.

- Hvordan er det å bli rammet av et slikt smitteutbrudd?

- Det er den store skrekken å få en sånn smitte på en sånn plass. Dette er ikke artig, og det er ganske hektisk. Men vi har gjort alt som står i vår makt for å begrense smitten, og jeg føler at vi nå har kontroll, sier Høydal.